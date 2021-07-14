В Москве из припаркованного «Мерседеса» похитили чемодан с 4,5 млн рублей
В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что 13 июля в дежурную част обратился мужчина с заявлением о краже. Потерпевший рассказал, что из багажника его автомобиля, оставленной на парковке возле дома №12 по Пресненской набережной, пропал чемодан с деньгами
Фото: news.allelets.ru
В центре Москвы неизвестный злоумышленник украл из припаркованного автомобиля Mercedes-Benz чемодан, в котором находились 4,5 млн рублей.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что 13 июля в дежурную част обратился мужчина с заявлением о краже. Потерпевший рассказал, что из багажника его автомобиля, оставленной на парковке возле дома №12 по Пресненской набережной, пропал чемодан с деньгами. Машина была взята им в аренду.
Позже в полицию обратилась женщина, которая предоставила силовикам запись инцидента, сообщает ТАСС.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия.