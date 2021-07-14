Эпидемиолог из Роспотребнадзора заявил о стабилизации ситуации с COVID-19
Директор по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил о переходе к «фазе стабилизации» с заболеваемостью коронавирусом. По мнению академика, эта фаза будет длиться в июля по август
Директор по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил о переходе к «фазе стабилизации» с заболеваемостью коронавирусом. По мнению академика, эта фаза будет длиться в июля по август. После этого уже можно будет говорить о снижении темпов распространения COVID-19 в России.
Александр Горелов назвал свой прогноз оптимистичным и добавил, что такого развития событий можно ожидать при условии вакцинации населения и соблюдения мер антикоронавирусной предосторожности.
Пока же эпидемиологическая ситуация в стране остается достаточно сложной, а карта России напоминает «лоскутное одеяло», так как регионы находятся на разных этапах развития эпидемического процесса.
Примечательно, что заявление о стабилизации ситуации с коронавирусом Александр Горелов сделал на фоне ежедневных сообщений федерального оперштаба о новых рекордах по смертности от COVID-19. Последние несколько дней в России от осложнений умирает более 700 человек.