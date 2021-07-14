Власти Москвы проведут голосование по вопросу обязательной вакцинации
Власти Москвы планируют провести голосование по вопросу обязательной вакцинации некоторых категорий граждан. Об этом сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов
Власти Москвы планируют провести голосование по вопросу обязательной вакцинации некоторых категорий граждан. Об этом сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
В своем Telegram-канале журналист написал, что мэрия собирается вынести вопрос об обязательных прививках для определенных групп москвичей на электронное голосование. Само голосование может состояться уже 29-30 июля.
Ранее власти Москвы уже ввели обязательную вакцинацию для граждан, чья работа предполагает частые контакты с разными людьми. Столичным работодателям разрешили отстранять непривитых сотрудников от работы без сохранения зарплаты.