Сервис Delivery Club предложил москвичам сделать временные татуировки с QR-кодом
Сервис доставки еды Delivery Club запустил опцию создания временной татуировки с QR-кодом для вакцинированных или переболевших москвичей. Напомним, что с 28 июня вход в столичные кафе и рестораны возможен только по QR-коду
Фото: flickr.com
Сервис доставки еды Delivery Club запустил опцию создания временной татуировки с QR-кодом для вакцинированных или переболевших москвичей. Напомним, что с 28 июня вход в столичные кафе и рестораны возможен только по QR-коду.
В пресс-релизе Delivery Club сообщается, что для жителей столичного региона доступно шесть вариантов оформления своего QR-кода, чтобы каждый мог подобрать эскиз под себя. Татуировка будет держаться две недели, но зато посетителям кафе и ресторанов не придется каждый раз искать свой QR-код в телефоне.
Отметим, что систему QR-кодов также начали использовать некоторые московские музеи.