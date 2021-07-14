14 июля 2021, 11:34
В Ульяновской области вакцинацию населения от коронавируса приостановили из-за нехватки препарата
В Ульяновской области приостановили вакцинацию населения от коронавируса из-за нехватки препаратов. В последнее время в регионе вырос спрос на прививки, так как местные власти обязали работодателей вакцинировать 60% своих сотрудников
Фото: fotkaew.ru
В Ульяновской области приостановили вакцинацию населения от коронавируса из-за нехватки препаратов. В последнее время в регионе вырос спрос на прививки, так как местные власти обязали работодателей, или вакцинировать 60% своих сотрудников, или отправить 40% из них на удаленную работу.
В Минздраве Ульяновской области сообщили агентству ТАСС, что массовая вакцинация в регионе приостановлена в связи с тем, что препарат «практически исчерпан». Сейчас граждан прививают только вторым компонентом вакцины.
Завоз новой партии вакцины «Спутник V» ожидается 15 июля. Также на этой неделе должны поступить вакцины «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».