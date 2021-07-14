В России вакцинация подростков от коронавируса начнется до 20 сентября
В последнее время в России из-за новых мутаций коронавируса значительно увеличилось число подростков с более тяжелым, чем раньше, течением заболевания. «Надо их защитить», - отметил Гинцбург
В России вакцинация подростков от коронавирусной инфекции начнется до 20 сентября. Об этом сообщил директор НИИ имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Специалист в беседе с РИА Новости отметил, что в последнее время в России из-за новых мутаций коронавируса значительно увеличилось число подростков с более тяжелым, чем раньше, течением заболевания. «Надо их защитить», - отметил Гинцбург.
Напомним, что на прошлой неделе стартовали клинические испытания вакцины против коронавируса «Спутник» на подростках в возрасте от 12 до 17 лет. Александр Гинцбург рассказал, что из всех добровольцев температура до 37 градусов после прививки выросла только у двух человек, но является нормальной реакцией организма.
«Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину. Если не мерить, то они, наверное, и не заметили бы», — подчеркнул глава Центра им. Н.Ф. Гамалеи.