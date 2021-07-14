Россия по числу заразившихся коронавирусом вышла на четвертое место в мире
На сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщается, что в России количество заболевших достигло отметки в 5,8 млн человек, а во Франции, которая до этого находилась на четвертом месте, - в 5,7 млн человек
Россия вышла на четвертое место по общему количеству заражений коронавирусом среди всех стран мира.
На сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщается, что в России количество заболевших достигло отметки в 5,8 млн человек, а во Франции, которая до этого находилась на четвертом месте, - в 5,7 млн человек.
На первом месте по заболеваемости находятся США (33,5 млн заболевших), на втором – Индия, где свирепствуют агрессивные штаммы «дельта» и «дельта плюс» (30,9 млн заболевших), а на третьем - Бразилия (19 млн заболевших).
Россия также обошла Францию по количеству смертей в результате COVID-19 - 145 тысяч случаев против 111 тысяч случаев. По этому показателю РФ находится на шестом месте после США, Бразилии, Индии, Мексики и Перу.
По данным института Джонса Хопкинса, отслеживающего уровень заболеваемости, Россия пока находится на пятом месте (5,762 млн заражений), а Франция — на четвертом (5,882 млн заражений).
Напомним, что в последние недели в России ежедневно регистрируют 24-25 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. В результате осложнений умирают от 600 до свыше 700 человек в сутки. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране власти ввели обязательную вакцинацию против коронавируса для некоторых категорий граждан.