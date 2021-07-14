МЧС предупредило жителей Московской области о высоком риске возникновения пожаров
В предупреждении МЧС говорится, что согласно прогнозу синоптиков из «Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 июля на территории Подмосковья ожидается высокая пожарная опасность 4-го класса
ГУ МЧС России по Московской области выпустило экстренное предупреждение для жителей региона о высоком риске возникновения пожаров.
В предупреждении МЧС говорится, что согласно прогнозу синоптиков из «Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 июля на территории Подмосковья ожидается высокая пожарная опасность 4-го класса, сообщает ТАСС.
Сотрудники ведомства рекомендуют гражданам не проводить время на природе и не разводить костры. При сжигании мусора необходимо соблюдать дистанцию в 50 метров от хвойного леса.
В настоящее время в 48 российских регионах действует особый противопожарный режим действует. Самая сложная обстановка наблюдается в Якутии, где бушуют около 300 пожаров. Только за последние сутки площадь пожаров в этом регионе выросла на 38 тысяч гектар. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% территории субъекта).