РФС затеял масштабную реформу российского футбола
В РФС рассказали, что ранее заказали нидерландской компании Hypercube комплексную оценку клубного футбола в России. Специалисты проанализировали данные о российских клубах, провели беседы с менеджерами команд, тренерами и спортивными журналистами
Российский футбольный союз (РФС) объявил о планах провести масштабную реформу отечественного футбола.
В РФС рассказали, что ранее заказали нидерландской компании Hypercube комплексную оценку клубного футбола в России. Специалисты проанализировали данные о российских клубах, провели беседы с менеджерами команд, тренерами и спортивными журналистами.
Футбольные функционеры отметили, что главная цель проведения реформы – повышение мотивации спортсменов и повышение интереса к футболу.
«Чего мы хотим от новой пирамиды [футбольных лиг]? Больше матчей, больше матчей между прямыми конкурентами в таблице, почти полное избавление от пустых игр, в которых не решается ничего», - заявили в РФС.
В союзе считают, что экономически российские клубы стагнируют, а суммарные бюджеты клубов РПЛ, ФНЛ и ПФЛ «много лет подряд находятся на одной и той же отметке». Еще одна проблема - это снижение уровня российского футбола. В РФС прогнозируют, что при сохранении текущей тенденции Россия к 2023 году выпадет из первой десятки рейтинга коэффициентов УЕФА.
Эксперты Hypercube предложили РФС несколько вариантов реформирования российского футбола, одним из которых является создание совершенно новой лиги. Также аналитики предлагают не переплачивать иностранным и российским игрокам, убрать количественные ограничения, повысить конкуренцию за место в основном составе и добавить материальный стимул для молодых спорсменов.