Жители Крыма обратились к властям с просьбой ужесточить антиковидные требования для туристов
Жители Крыма обратись к главе региона Сергею Аксенову с просьбой ужесточить требования по приему туристов в связи с распространением опасного штамма коронавирусной инфекции
Жители Крыма обратись к главе региона Сергею Аксенову с просьбой ужесточить требования по приему туристов в связи с распространением опасного штамма коронавирусной инфекции.
Крымчане обратили внимание на рост числа заразившихся коронавирусом, а также на отсутствие антиковидных ограничений. Местные жители жалуются, что туристы не соблюдают социальную дистанцию и не носят маски. Некоторые крымчане и вовсе требуют от властей закрыть полуостров для отдыхающих, сообщает Znak.com.
Сергей Аксенов в свою очередь обратился к туристам с призывом придерживаться антиковидных требований – использовать средства дезинфекции, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
12 июля в республике Крым зафиксировали рекордное количество новых случаев заражения – 371.
Напомним, что в соседнем Краснодарском крае власти с 1 августа запретили заселять в гостиницы и отели непривитых туристов. Позже чиновники сообщили, что непривитые граждане смогут отдохнуть на Кубани, но при условии, что в течение трех суток после приезда они сделают прививку первым компонентом вакцины. В случае отказа от вакцинации туристам грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.