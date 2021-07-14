Российским олимпийцам выдали методички с ответами на провокационные вопросы журналистов
Российским спортсменам накануне летних Олимпийских игр в Токио выдали инструкцию о том, как нужно отвечать на провокационные вопросы иностранных журналистов
Российским спортсменам накануне летних Олимпийских игр в Токио выдали инструкцию о том, как нужно отвечать на провокационные вопросы иностранных журналистов. В методичке перечислены «правильные» ответы на вопросы о Крыме, Донбассе, допинге, харассменте и даже движении Black Lives Matter (BLM).
Например, на провокационные вопросы о политике российским спортсменам предлагается отмечать «No comments», а на вопросы о движении Black Lives Matter отвечать, что это «личное дело каждого человека», но Олимпийские игры не должны становиться площадкой «для каких-либо акций и жестов», пишут «Ведомости».
На вопросы о допинг-скандалах атлетам рекомендуется отвечать, что лично они в нарушении антидопинговых правил замечены не были, поэтому и сказать им на этот счет нечего. Что касается санкций против России из-за присоединения Крыма, то комментировать их должен тот, кто их вводил.
Кроме того, Олимпийский комитет России призвал атлетов следить за тем, что они выкладывают в своих аккаунтах в соцсетях.