Автомобиль самого богатого депутата гордумы Тобольска сбил сотрудника ГИБДД
Автомобиль Mercedes, принадлежащий самому богатому депутату городской думы Тобольска от «Единой России» Сергею Вакарину, сбил сотрудника ГИБДД на трассе Тобольск – Байгора
Автомобиль Mercedes, принадлежащий самому богатому депутату городской думы Тобольска от «Единой России» Сергею Вакарину, сбил сотрудника ГИБДД на трассе Тобольск – Байгора.
По данным телеграм-канала 112, автомобиль после ДТП скрылся с места происшествия. Сотрудник Госавтоинспекции госпитализирован с травмами.
Сергей Вакарин позже заявил, что за рулем «Мерседеса» находился его сын. Депутат также отметил, что недавно он был выписан из больницы и ехал за лекарствами.
Парламентарий утверждает, что инспектор остановил автомобиль для проверки документов, а во время беседы полицейский «упал и получил травмы».
Телеграм-канал 112, напротив, утверждает, что за рулем сидел сам депутат, а остановили его за пересечение двойной сплошной. Вакарин-старший «на законные требования реагировать не стал, дал газу и протащил зацепившегося за дверь инспектора несколько метров».
В «Единой России» заявили, что проведут проверку по факту происшествия. В случае установления вины депутата Вакарина, его, скорее всего, исключат из партии.
По итогам декларационной кампании Сергей Вакарин стал самым богатым депутатом городской думы Тобольска. Он задекларировал доход в размере 64,4 млн рублей.