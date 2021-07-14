Уголовное дело против Сергея Фургала строится на показаниях ранее судимого экс-полицейского
Уголовное дело против бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в заказных убийствах бизнесменов, практически целиком строится на показаниях бывшего сотрудника МВД Владимира Першина
Уголовное дело против бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в заказных убийствах бизнесменов, практически целиком строится на показаниях бывшего сотрудника МВД Владимира Першина. Тот в свою очередь ссылается на рассказ своего друга об убийствах, совершенных еще в начале нулевых годов.
Владимир Першин - бывший сотрудник хабаровского уголовного розыска. Мужчина утверждает, что в начале нулевых он был «крышей» Сергея Фургала, который тогда занимался бизнесом по сбору металлолома.
В конце 2010-х годов Першин уволился из МВД, занялся ремонтом автомобилей, а в 2016 году был осужден за вымогательство. В 2019 году он вышел условно-досрочно, после чего сразу дал показания против Сергея Фургала, который только выиграл губернаторские выборы у кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта.
Першин заявил, что узнал о причастности Фургала к убийствам от своего старого друга Андрея Карепова, который работал на будущего губернатора и якобы оказывал услуги посредника при «заказах». Сам Карепов с ноября 2019 года находится в СИЗО по делу об убийствах, однако не признает вину. Он говорит, что помогал Сергею Фургалу только на выборах в Законодательную думу Хабаровского края в 2005 году и в Госдуму в 2007 году, сообщает «Медуза» (издание включено в реестр СМИ-инагентов).
Напомним, что сам Сергей Фургал обвинения в заказных убийствах бизнесменов отвергает. Он считает свое уголовное дело местью властей за победу на губернаторских выборах и высокий рейтинг среди жителей Хабаровского края.