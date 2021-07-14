ЦБ попросил банки и МФО списать долги жителей Крыма и Сочи, пострадавших от наводнения
Центробанк России обратился банками и микрофинансовым организациям (МФО) с рекомендацией списать задолженности жителей Крыма и Сочи, которые пострадали в результате сильных наводнений
Центробанк России обратился банками и микрофинансовым организациям (МФО) с рекомендацией списать задолженности жителей Крыма и Сочи, которые пострадали в результате сильных наводнений.
Регулятор направил кредитно-финансовым организациям письма с рекомендациями реструктурировать потребительские кредиты и ипотеку пострадавших от наводнения вплоть до прощения долга, не взыскивать с них заложенное имущество, а также не учитывать эту реструктуризацию как ухудшающий кредитную историю фактор, сообщает РБК.
Получение соответствующих писем от ЦБ подтвердили РНКБ, Росбанк, МФО MoneyMan, «Займер», «Деньги сразу», Lemon.online.
Напомним, что в конце июня и начале июля из-за тропических ливней затопило Керчь, Ялту, а затем и Сочи. В результате стихии сотни домов были подтоплены, разрушены дороги и линии электропередачи, погибли несколько человек.