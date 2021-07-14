Хакеры из REvil прекратили свою деятельность после переговоров Путина и Байдена о кибератаках из России
Хакерская группа REvil, которую связывают с российскими властями, с 13 июля прекратила всю свою деятельность, а все ресурсы группы в даркнете (чат и страница для вымогательств) оказались недоступны
Хакерская группа REvil, которую связывают с российскими властями, с 13 июля прекратила всю свою деятельность, а все ресурсы группы в даркнете (чат и страница для вымогательств) оказались недоступны.
Агентство Bloomberg сообщает, что деятельность REvil прекратилась после того, как президент США Джон Байден в телефонном разговоре с Владимиром Путиным потребовал от него остановить российских хакеров. Пресс-секретарь главы Белого дома Джен Псаки, говоря о переговорах двух президентов, отдельно упомянула группу REvil. В свою очередь Джо Байден предупредил, что бездействие Москвы в вопросе кибербезопасности «будет иметь последствия»
Группу REvil западные СМИ связывали с атаками на крупнейшего производителя мяса JBS и на компанию по производству программного обеспечения Kaseya. Причем компания JBS заплатила киберхулиганам выкуп в размере 11 млн долларов.