14 июля 2021, 01:35
Племянник президента Роман Путин решил пойти на выборы в Госдуму самовыдвиженцем
Весной прошлого года племянник главы государства сообщил о создании новой политической партии «Россия против коррупции» на базе движения «Люди дела». Однако в реестре Минюста такая партия среди зарегистрированных не числится
Фото: topnews.ru
Двоюродный племянник президента Владимира Путина Роман Путин подал в избирательную комиссию документы на выдвижение в депутаты Госдумы.
«Фонтанка» со ссылкой на помощника родственника президента Максима Каменева сообщает, что Роман Путин планирует выдвигаться по 214-му (Северо-Восточному) избирательному округу. Как самовыдвиженцу ему придется собирать подписи избирателей.
Весной прошлого года племянник главы государства сообщил о создании новой политической партии «Россия против коррупции» на базе движения «Люди дела». Однако в реестре Минюста такая партия среди зарегистрированных не числится.