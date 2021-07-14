Непривитых от COVID-19 сотрудников «Мегафона» предупредили об отстранении от работы
Руководство сотовой компании «Мегафон» предупредило своих непривитых от коронавируса сотрудников об отстранении от работы с 16 июля. Данное предупреждение относится даже к тем работникам, у которх есть медицинский отвод от прививки
Руководство сотовой компании «Мегафон» предупредило своих непривитых от коронавируса сотрудников об отстранении от работы с 16 июля. Данное предупреждение относится даже к тем работникам, у которх есть медицинский отвод от прививки.
Сотрудник «Мегафона» на условиях анонимности рассказал «Открытым медиа», что руководство обязало всех заполнить специальную форму, где они должны указать дату вакцинации. Если в соответствующей ячейке будет пропуск, то такого сотрудника отстранят от работы, даже если он заявит о медотводе. Аналогичные жалобы были обнаружены и в сообществе «Подслушано Мегафон».
Между тем, представитель сотового оператора заверил, что никто сотрудников с медотводом от прививки от работы отстранять не собирается. Однако с 15 июля будут отстраняться от работы без сохранения заработной платы сотрудники, которые не привились от коронавируса «без уважительных причин».