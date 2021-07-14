Вице-губернатор Свердловской области обвинил граждан в начале третьей волны пандемии
Чиновник заявил, что граждане массово игнорировали правила санитарной безопасности, проводили выпускные балы и другие массовые мероприятия. Именно это и привело к росту заболеваемости
Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков обвинил местных жителей в провоцировании начала третьей волны коронавируса.
Чиновник заявил, что граждане массово игнорировали правила санитарной безопасности, проводили выпускные балы и другие массовые мероприятия. Именно это и привело к росту заболеваемости.
«Одна из причин - это наша необъяснимая любовь к многочисленным выпускным. Заканчиваем детский сад - нужен выпускной, заканчиваем девятый класс - еще один выпускной. Еще чуть-чуть, и мы будем проводить их раз в полгода», - заявил возмущенный вице-губернатор, слова которого приводит портал E1.RU.
Еще одна причина нынешней ситуации с заболеваемостью COVID-19 – это нежелание людей делать прививку, хотя вакцинация в России бесплатная и доступная.