Суд восстановил на работе двух сотрудников московского метро, уволенных из-за поддержки Навального
Шатурский городской суд Московской области восстановил на работе сотрудника столичного метрополитена Германа Драченникова, которого уволили из-за поддержки оппозиционера Алексея Навального
Шатурский городской суд Московской области восстановил на работе сотрудника столичного метрополитена Германа Драченникова, которого уволили из-за поддержки оппозиционера Алексея Навального.
Мужчина рассказал «МБХ медиа», что по решению суда он сможет вернуться к своим служебным обязанностям уже 14 июля.
Кроме того, подмосковный суд присудил Герману Драченникову компенсацию в размере 10 тысяч рублей (он требовал 100 тысяч рублей) и компенсацию за пропущенные на работе дни.
Герман Драченников работал в московском метро машинистом эскалатора. Его уволили без объяснения причин после утечки базы данных граждан, которые зарегистрировались на сайте «Свободу Навальному».
Подмосковный суд также восстановил на работу еще одного уволенного сотрудника столичной подземки Максима Кириленко. Суд обязал работодателя выплатить сотруднику через месяц зарплату за все пропущенные дни, а также выплатить компенсацию в размере 5 тысяч рублей.
Всего в суд из-за увольнения по политическим мотивам обратились 43 бывших сотрудников метрополитена.
Ранее российские СМИ сообщали, что после утечки данных сторонников Алексея Навального вице-мэр Москвы и глава Департамента транспорта Максим Ликсутов дал поручение руководителям всех транспортных предприятий города уволить сотрудников, чьи данные оказались в слитой базе.