13 июля 2021, 18:05
В республике Тува власти из-за коронавируса запретили работу общественного транспорта по выходным
Власти Тувы ввели новые ограничения в связи с высокими темпами распространения коронавирусной инфекции. Так, из-за коронавируса общественный транспорт прекратит работать по выходным дням. Кафе и рестораны смогут работать только на вынос и на доставку
Фото: fotobus.msk.ru
Власти Тувы ввели новые ограничения в связи с высокими темпами распространения коронавирусной инфекции.
Так, из-за коронавируса общественный транспорт прекратит работать по выходным дням. Кафе и рестораны смогут работать только на вынос и на доставку.
Тувинским ЗАГСам власти рекомендовали перенести даты заключения браков на более поздние сроки, когда ситуация с COVID-19 стабилизируется.
Глава местного оперштаба по борьбе с коронавирусом Александр Брокерт в свою очередь посетовал на то, что граждане игнорируют антиковидные требования и проводят праздники «за закрытыми дверями», а после этого в больницах оказываются в одной больничной палате.