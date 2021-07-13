В Москве за месяц из-за нового штамма коронавируса и аномальной жары умерли более 16 тысяч человек
В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что летальность от коронавируса в столице по состоянию на 1 июля 2021 года составила 2,78%, учитывая, что коронавирус стал основной причиной смерти
Аномальная жара и новый штамм коронавирусной инфекции стали причинами высокой смертности в Москве в июне текущего года.
В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что летальность от коронавируса в столице по состоянию на 1 июля 2021 года составила 2,78%, если учитывать случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти. Если считать все случаи, когда COVID-19 стал не только основной, но и сопутствующей причиной смерти, то этот показатель составит 3,88%.
По данным столичных чиновников, рост смертности в июне 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил 3145 случаев. Всего в июне в городе умерли 16 271 человек. В 5 527 случаях COVID-19 стал основной или сопутствующей причиной смерти.
При этом в Депздраве отметили, что в июне повышенная смертность была не только из-за нового и более агрессивного штамма коронавируса, но и в связи с аномальной жарой.