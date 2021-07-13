ЕСПЧ предложил российским властям ввести гражданские партнерства для однополых пар вместо брака
Европейский суд по правам человека предложил российским властям ввести гражданские партнерства для регистрации отношений однополых пар
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) предложил российским властям ввести гражданские партнерства для регистрации отношений однополых пар. В суде отметили, что в РФ в настоящее время нет никакого правового механизма для узаконивания прав представителей ЛГБТ-сообщества.
Соответствующее предложение ЕСПЧ сделал по итогам рассмотрения дела «Федотова и другие против России». Страсбургский суд единогласно признал нарушение в России прав заявителей на защиту семейной и частной жизни.
В ЕСПЧ обратились три однополые пары из России, которые обращались в ЗАГСы для регистрации брака, но получили отказ. Российские служащие аргументировали отказ тем, что законодательство страны признает браком только «добровольный союз мужчины и женины».
ЕСПЧ признал, что во всех случаях было нарушено право заявителей на уважение, защиту частной и семейной жизни, которое прописано в статье 8 Европейской конвенции. Кроме того, без официального заключения брака однополые семьи не могут участвовать в государственных программах семейного жилья или финансовой помощи и т.д.