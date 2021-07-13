В Москве сотрудников транспортных предприятий начали отстранять от работы из-за отказа прививаться
Межрегиональный профсоюз работников общественного транспорта при поддержке КПРФ готовит коллективные иски к московскому метрополитену и «Мосгортрансу» из-за отстранения непривитых сотрудников от работы
Межрегиональный профсоюз работников общественного транспорта при поддержке КПРФ готовит коллективные иски к московскому метрополитену и «Мосгортрансу» из-за отстранения непривитых сотрудников от работы. В профсоюзе сообщили, что сотрудников отстранили без оплаты пропущенных дней.
Глава межрегионального профсоюза Юрий Дашков сообщил, что работников подземки и водителей трамваев принудили подписать обязательство об обязательной вакцинации в одном из приложений к их трудовому договору. Тех, кто прививку от коронавируса делать отказался, отстранили от выполнения обязанностей без оплаты нерабочих дней.
В профсоюз обратились, по меньшей мере, 10 человек, которые были отстранены от работы из-за отказа вакцинироваться. Дашков сообщил «Открытым медиа», что таких сотрудников может быть еще больше, так как отстранять от работы непривитых работников транспортные предприятия будут с 15 июля.
«По сути Дептранс собирается вакцинировать 100% сотрудников», - констатировал Юрий Дашков.
В свою очередь председатель независимого профсоюза ГУП «Московский метрополитен» Николай Гостев сообщил «Открытым медиа», что к ним обратились за помощью четверо непривитых сотрудника подземки. Один из них не привился по медицинским показаниям, а остальные просто отказались участвовать в «медицинским эксперименте».
Партия КПРФ намерена подержать транспортников, отстраненных от работы из-за вакцинации, так как считают обязательные прививки незаконными.