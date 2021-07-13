Власти потратят на экспозицию «Оборона Тулы» 309 млн рублей. Столько же выделили врачам за борьбу с COVID-19
Согласно техническому заданию, комплекс должен быть поделен на 26 разных зон. Среди прочих там должны быть разделы, посвященные эвакуации жителей и оборонных предприятий во время Великой Отечественной войн
Власти Тульской области объявили тендер на создание экспозиционного комплекса «Оборона Тулы» стоимостью 309 млн рублей.
Согласно техническому заданию, комплекс должен быть поделен на 26 разных зон. Среди прочих там должны быть разделы, посвященные эвакуации жителей и оборонных предприятий во время Великой Отечественной войны, противовоздушной обороне, формированию ополчения, работе военкоров, деятельности правоохранительных органов и Тульской наступательной операции. Таким образом, каждая зона должна представлять собой сцену из жизни военного города.
«Открытые медиа» сообщают, что в зоне, посвященной деятельности правоохранительных органов, установят скульптуры сотрудников НКВД «со спокойным, сосредоточенным выражением лица» и «зафиксированными конечностями», а также разместят портреты Иосифа Сталина.
Экспозиция должна быть готова к концу ноября 2021 года.
Стоит отметить, что сумма, выделенная из государственного бюджета на создание экспозиции «Оборона Тулы», сопоставима с суммой дополнительного финансирования ремонта дорог и выплат медикам за работу с коронавирусными пациентами.