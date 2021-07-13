Меню
Общество
Первым делом миллиарды – а лечение потом
13 июля 2021, 14:59

Власти потратят на экспозицию «Оборона Тулы» 309 млн рублей. Столько же выделили врачам за борьбу с COVID-19

Согласно техническому заданию, комплекс должен быть поделен на 26 разных зон. Среди прочих там должны быть разделы, посвященные эвакуации жителей и оборонных предприятий во время Великой Отечественной войн

Власти потратят на экспозицию «Оборона Тулы» 309 млн рублей. Столько же выделили врачам за борьбу с COVID-19
Фото: expotula.ru

Власти Тульской области объявили тендер на создание экспозиционного комплекса «Оборона Тулы» стоимостью 309 млн рублей.

Согласно техническому заданию, комплекс должен быть поделен на 26 разных зон. Среди прочих там должны быть разделы, посвященные эвакуации жителей и оборонных предприятий во время Великой Отечественной войны, противовоздушной обороне, формированию ополчения, работе военкоров, деятельности правоохранительных органов и Тульской наступательной операции. Таким образом, каждая зона должна представлять собой сцену из жизни военного города.

«Открытые медиа» сообщают, что в зоне, посвященной деятельности правоохранительных органов, установят скульптуры сотрудников НКВД «со спокойным, сосредоточенным выражением лица» и «зафиксированными конечностями», а также разместят портреты Иосифа Сталина.

Экспозиция должна быть готова к концу ноября 2021 года.

Стоит отметить, что сумма, выделенная из государственного бюджета на создание экспозиции «Оборона Тулы», сопоставима с суммой дополнительного финансирования ремонта дорог и выплат медикам за работу с коронавирусными пациентами.

Материалы по теме
Минск намерен добиваться признания геноцида белорусского народа в годы ВОВ
В Тамбовской области власти отказались бесплатно хоронить ветерана ВОВ
Активисты «Молодой гвардии Единой России» почтили память «героев ВОВ» на могиле гитлеровских солдат
Сейчас на главной
Экономика
Союз потребителей предупредил о росте цен
Председатель Союза потребителей Петр Шелищ сообщил изданию «Вечерняя Москва», что сегодня основным ограничителем роста цен является потребительский спрос. Однако больше всего дорожают те продукты, цены на которые «неэластичны по спросу»
В России в очередной раз побит рекорд по количеству смертей от коронавируса в сутки
коронавирус
В России в очередной раз побит рекорд по количеству смертей от коронавируса в сутки
В России снова побит рекорд по количеству смертей от коронавирусной инфекции в сутки. В результате вызванных инфекцией осложнений скончались 780 человек
Президент России тушит лесные пожары в Турции, а в Якутии ждут помощи от Леонардо Ди Каприо
лесные пожары
Президент России тушит лесные пожары в Турции, а в Якутии ждут помощи от Леонардо Ди Каприо
По данным ГУ МЧС по Якутии, сейчас идут работы по ликвидации 79 лесных пожаров, а общая площадь пройденной огнем территории составляет 495,7 тысячи Га
В частной гостинице в Геленджике взорвался газ. Погибли два человека
взрыв газа
В частной гостинице в Геленджике взорвался газ. Погибли два человека
В Геленджике частной гостинице «Азария» произошел взрыв. Согласно последним данным, в результате происшествия погибли два человека. В больницу с ранениями доставили трех человек, включая ребенка
Грузия увеличила поставки своего вина в Россию
вино
Грузия увеличила поставки своего вина в Россию
В первой половине 2021 года грузинские компании поставили в РФ 28 027 286 бутылок вина (разлив по бутылкам 0,75 л), что на 8% больше по сравнению с аналогичным показателем первой половины 2020 года
Природа подождет
доходы чиновников
Природа подождет
Глава федерального агентства по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) Светлана Радионова воспользовалась законом о «праве на забвение» и добилась удаления из выдачи поисковых систем ссылок на негативные статьи о себе
«Когда люди вернутся, то всплывут все грехи»
список титова
«Когда люди вернутся, то всплывут все грехи»
Одна из самых громких инициатив последних лет – возвращение на родину бизнесменов, эмигрировавших из-за угрозы уголовного преследования – закончилась, толком не проработав: 12 июля бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил о приостановке работы над «лондонским списком»
Краснодарские власти обязали вакцинироваться туристов, приехавших на один день
внутренний туризм
Краснодарские власти обязали вакцинироваться туристов, приехавших на один день
В распространенном требовании говорится об обязательной вакцинации туристов даже на тех граждан, которые планируют приехать всего на один день
Евросоюз не исключил приостановки выдачи шенгенских виз гражданам Беларуси
шенгенские визы
Евросоюз не исключил приостановки выдачи шенгенских виз гражданам Беларуси
Об этом сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон. Решение по визам обусловлено ростом числа нелегальных мигрантов из Белоруссии в страны союза
В мире
На Кубе тысячи граждан вышли на улицы с требованием предоставить им доступ к вакцинам против COVID-19
На Кубе начались массовые протесты против диктатуры и коммунистического правительства. Протесты были зарегистрированы в 20 городах острова, а на улицы вышли тысячи кубинцев
В школе олимпийского резерва «Зенит» выявили нарушения на 44 млн рублей
детский спорт
В школе олимпийского резерва «Зенит» выявили нарушения на 44 млн рублей
Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга (КСП) обнаружила в школе олимпийского резерва «Зенит» 227 нарушений на с 44,5 млн рублей. Аудиторы проверяли деятельность организации за 2019, 2020 и первую половину 2021 гг.
Авторская колонка
Про двухместные номера
Сейчас никто не будет спрашивать человека, поехавшего отдыхать в пансионат или санаторий, сколько у него в комнате соседей. Как-то само собой разумеется, что человек живёт один. Или с другом, или с подружкой, или с женой…
Авдерин Валерий
«Не хочу оставлять после себя руины»
Илья Яшин
«Не хочу оставлять после себя руины»
Глава Красносельского района Москвы Илья Яшин в понедельник, 11 июля, объявил о сложении своих полномочий. Свое решение он объяснил тем, что столичная прокуратура оказывает на него сильное давление
Россия заняла предпоследнее место в мировом рейтинге оптимизма бизнеса
бизнес и власть
Россия заняла предпоследнее место в мировом рейтинге оптимизма бизнеса
Россия заняла предпоследнее место в рейтинге по уровню оптимизма бизнеса. В ходе проведенного опроса выяснилось, что только 28% российских предпринимателей с надеждой смотрят на перспективы экономики в текущем году
Врачи перечислили «железные» основания для получения медотвода от прививки против COVID-19
вакцина от коронавируса
Врачи перечислили «железные» основания для получения медотвода от прививки против COVID-19
Это тяжелая аллергическая реакция или гиперчувствительность на компоненты ранее введенных вакцин. Но большая часть хронических заболеваний и аллергий освобождения от прививки не дают
Сборная Италии во второй раз в своей истории выиграла чемпионат Европы по футболу
евро-2020
Сборная Италии во второй раз в своей истории выиграла чемпионат Европы по футболу
Новым чемпионом Европы по футболу стала сборная Италии. В финальном матче Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли» итальянцы обыграли команду Англии. Выявлять победителя пришлось в серии послематчевых пенальти
Политика
ЦИК выявил более 100 нарушений в документах партий «Новые люди» и «Коммунисты России»
Центризбирком РФ выявил более 100 нарушений в документах партии владельца Faberlic Алексея Нечаева «Новые люди» на заверение списков кандидатов в Госдуму по одномандатным округам и партийным спискам
МВД России потратит 5 млн рублей на покупку сковородок и ножей
госзакупки
МВД России потратит 5 млн рублей на покупку сковородок и ножей
Главный центр административно-хозяйственного и транспортного обеспечения МВД России разместил на портале госзакупок заказ на поставку подарочных сковородок, наборов для барбекю и ножей