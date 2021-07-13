Глава Камчатки позвонил на ковидную «горячую линию» в выходные, а его попросили «подождать до понедельника»
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов решил проверить работу «горячей линии» для больных коронавирусом по выходным дням и остался очень недоволен. Оператор на линии предложил чиновнику «подождать до понедельника»
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов решил проверить работу «горячей линии» для больных коронавирусом по выходным дням и остался очень недоволен. Оператор на линии предложил чиновнику «подождать до понедельника».
В ходе оперативного совещания Владимир Солодов заявил, что лично звонил на линию 122 в субботу, но его «вежливо адресовали возвращаться в понедельник к главврачу, а до этого времени как-нибудь потерпеть с моими проблемами со здоровьем».
Глава Камчатки назвал такую ситуацию неприемлемой и потребовал от подчиненных обеспечить нормальную работу профилактических учреждений в выходные дни, сообщает «Камчатка-информ».
«В выходные точно так же люди заболевают. Это приводит к тому, что увеличивается нагрузка на скорую помощь», - отметил губернатор.