Евгений Пригожин подал в суд на «Эхо Москвы» и Виктора Шендеровича из-за слов «убийца» и «уголовник»
Прокремлевский бизнесмен Евгений Пригожин подал в Приморский районный суд Санкт-Петербурга иск к Евгению Белоганову, Виктору Шендеровичу, Алексею Венедиктову, Виталию Рувинскому и ЗАО «Эхо Москвы»
Прокремлевский бизнесмен Евгений Пригожин подал в Приморский районный суд Санкт-Петербурга иск к Евгению Белоганову, Виктору Шендеровичу, Алексею Венедиктову, Виталию Рувинскому и ЗАО «Эхо Москвы». Иск связан с защитой чести, достоинства и деловой репутации предпринимателя, которого российские СМИ называют «поваром Путина».
Telegram-канал «Кепка Пригожина» сообщает, что поводом для обращения в суд стали слова Виктора Шендеровича в адрес Евгения Пригожина, которые не соответствуют действительности и порочат честь бизнесмена. Речь идет о заявлении Шендеровича в эфире радиостанции «Эхо Москвы» о том, что Пригожин является «убийцей» и «уголовником».
Прокремлевский бизнесмен требует взыскать с ответчиков компенсацию морального вреда в размере 5 млн рублей. Истец считает, что во время эфира ведущие должны были предупредить Шендеровича о «недопустимости подобных голословных фраз», а радиостанция - отредактировать информацию о Пригожине перед публикацией эфира.