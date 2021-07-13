Предприятие «Росатома» потратит 17,6 млн рублей на Mercedes-Benz S 580
Акционерное общество «Альянстрансатом» («АТА»), которое принадлежит дочерней компании «Росатома», планирует потратить 17,6 млн рублей на автомобиль премиум-класса Mercedes-Benz S 580
Акционерное общество «Альянстрансатом» («АТА»), которое принадлежит дочерней компании «Росатома», планирует потратить 17,6 млн рублей на автомобиль премиум-класса Mercedes-Benz S 580.
В соответствии с опубликованной на портале госзакупок заявкой, автомобиль должен быть совсем новым - 2021 года выпуска. Заказчика интересует машина исключительно черного цвета с салоном, выполненным из эксклюзивной черной кожи Nappa.
В списке технических характеристик автомобиля значатся двигатель объемом 4 литра и мощностью 503 лошадиных силы, развитие скорости до 250 км/ч и разгон до 100 км/ч за 4,4 секунды.
В тендерной документации отмечается, что Мерседес за 17,6 млн рублей необходим предприятию для собственных нужд, сообщает «МБХ медиа».
«Альянстрансатом» занимается пассажирскими и грузовыми перевозками. В прошлом году предприятие «Росатома» уже потратило 89 млн рублей на приобретение автомобилей бизнес-класса.