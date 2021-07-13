13 июля 2021, 12:58
Авиакомпания «Победа» повысит цены на билеты из-за новых правил медосмотра экипажей
Авиакомпания-лоукостер «Победа» сообщила о повышении цен на билеты на 2%. Подорожание билетов перевозчик объяснил требованием Минздрава РФ об обязательной сдаче членами экипажей ПЦР-тестов на коронавирус каждые три дня и прохождения дополнительных медосмотров
Фото: mkset.ru
Авиакомпания-лоукостер «Победа» сообщила о повышении цен на билеты на 2%. Подорожание билетов перевозчик объяснил требованием Минздрава РФ об обязательной сдаче членами экипажей ПЦР-тестов на коронавирус каждые три дня и прохождения дополнительных медосмотров.
Сейчас бортпроводники должны проходить два вида медосмотров — по ФАП-50 и по 29-Н. Эти осмотры обходятся авиакомпании в 30 тысяч рублей на человека в год.
В связи с дополнительными расходами в условиях пандемии коронавируса «Победа» приняла решение о повышении цен на билеты на 2%.
В авиакомпании также отметили, что медосмотр по 29-Н практически полностью дублирует врачебно-летную экспертную комиссию, который бортпроводники проходят по ФАП-50.