Союз потребителей предупредил об осеннем росте цен на основные продукты питания
Председатель Союза потребителей Петр Шелищ сообщил изданию «Вечерняя Москва», что сегодня основным ограничителем роста цен является потребительский спрос. Однако больше всего дорожают те продукты, цены на которые «неэластичны по спросу»
Российских граждан предупредили о росте цен на основные продукты питания в начале осени.
Председатель Союза потребителей Петр Шелищ сообщил изданию «Вечерняя Москва», что сегодня основным ограничителем роста цен является потребительский спрос. Однако больше всего дорожают те продукты, цены на которые «неэластичны по спросу». Эксперт пояснил, что «как ни повышай цену, люди все равно будут их покупать, потому что их нечем заменить». К продуктам с неэластичными ценами глава Союза потребителей России отнес крупы, макароны, сахар, растительное масло и хлеб.
Что касается сезонных продуктов, то пока цены на них растут, но в скором времени ситуация изменится в пользу покупателей. Однако снижение цен на сезонные продукты будет краткосрочным, отметил Петр Шелищ.
Решить проблему подорожания продуктов можно за счет увеличения предложения. То есть России нужно больше производить и не закрываться от конкуренции с импортом.