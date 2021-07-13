13 июля 2021, 11:59
Минтранс России потратит 839 млрд рублей на развитие беспилотного транспорта
Министерство транспорта России решило заняться развитием беспилотного транспорта и соответствующей инфраструктуры. На эти цели планируется выделить 839 млрд рублей до 2030 года
Фото: life.ru
Министерство транспорта России решило заняться развитием беспилотного транспорта и соответствующей инфраструктуры. На эти цели планируется выделить 839 млрд рублей до 2030 года.
Согласно паспорту проекта «Инфраструктура беспилотных и подключенных транспортных средств», из необходимых 839 млрд рублей 490 млрд рублей будут выделены из федерального бюджета, а оставшиеся 348 млрд рублей Минтранс планирует изыскать из внебюджетных источников.
Представитель ведомства сообщил «Известиям», что инфраструктуру для беспилотников планируется организовать на всех видах транспорта. Финансироваться проект будет за счет средств бюджета и за счет государственно-частного партнерства.