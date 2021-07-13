13 июля 2021, 11:54
В России в очередной раз побит рекорд по количеству смертей от коронавируса в сутки
В России снова побит рекорд по количеству смертей от коронавирусной инфекции в сутки. По данным федерального оперативного штаба, в результате вызванных инфекцией осложнений скончались 780 человек
Фото: Первый Севастопольский
В России снова побит рекорд по количеству смертей от коронавирусной инфекции в сутки. По данным федерального оперативного штаба, в результате вызванных инфекцией осложнений скончались 780 человек.
Предыдущий антирекорд был уставлен 10 июля. Тогда оперштаб сообщил о кончине 752 ковидных пациентов.
Всего с начала пандемии скончались 144 492 человека с подтвержденным коронавирусом (по версии оперштаба).
По данным на утро 13 июля, в России выявили 24 702 новых случая заражения COVID-19. В Москве выявили 4 991 заболевшего, в Петербурге – 1 936, а в московской области – 2 550.