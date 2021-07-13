Президент России тушит лесные пожары в Турции, а в Якутии ждут помощи от Леонардо Ди Каприо
По данным ГУ МЧС по Якутии, сейчас идут работы по ликвидации 79 лесных пожаров, а общая площадь пройденной огнем территории составляет 495,7 тысячи га. В тушении огня задействован 2701 человек и 323 единицы техники
Известный голливудский актер Леонардо Ди Каприо, который также является основателем фонда по сохранению окружающей среду, пообещал экологу и активистке из Якутии Розе Дьячковской оказать помощь региону в борьбе с лесными пожарами, площадь которых уже приближается к полумиллиона гектар.
Роза Дьячковская проживает в Бангкоке, но, узнав о масштабных лесных пожарах в родной Якутии, она обратилась к Леонардо Ди Каприо.
«Я помню, что он отстоял леса в Амазонии. <…> Я начала каждый день писать ему о том, что Якутия горит. Отмечала его во всех сторис, писала посты. Земляки очень сильно поддержали меня - не будет преувеличением сказать, что тысячи якутян писали Леонардо Ди Каприо, отмечали его под хештегами #saveyakutia и #yakutiaonfire» - рассказала активистка изданию News.Ykt.Ru.
Через три дня актер ответил и пообещал поговорить с представителями власти на тему тушения лесных пожаров в Якутии. Ди Каприо также пообещал опубликовать пост на своей странице о ситуации в российском регионе.
«Я услышал вас, мы с моим менеджментом рассмотрим ситуацию. Потом поговорим с уполномоченными властями, чтобы понять, как мы можем помочь. Я назначу собрание с дирекцией. Спасибо за вашу любовь и поддержку, я был рожден для этого, молюсь за ваше благополучие», – написал Леонардо Ди Каприо активистке.
По данным ГУ МЧС по Якутии, сейчас идут работы по ликвидации 79 лесных пожаров, а общая площадь пройденной огнем территории составляет 495,7 тысячи га. В тушении огня задействован 2701 человек и 323 единицы техники.
В свою очередь «Авиалесоохрана» сообщает, что на территории Якутии действуют 308 точек возгорания леса. Самая сложная лесопожарная обстановка сложилась на территории Оймяконского, Усть-Майского, Мирнинского, Момского,Таттинского, Верхневилюйского, Алданского, Нерюнгринского, Горного, Кобяйского, Олекминского, Сунтарского, Томпонского и Хангаласского районов республики. Под угрозой находятся населенные пункты Балаганнах, Эльдикан, Сюльдюкар Ударник, Светлый и Чумпу-Кытыл.
Между тем, президент России Владимир Путин распорядился оказать помощь в тушении лесных пожаров Турции. В этой стране площадь пожаров составляет около 1200 гектар.
В Турцию бороться с огнем отправились российские летчики на самолете-амфибии Бе-200 из состава морской авиации. Власти соседней Белоруссии тоже решили оказать помощь в тушении пожаров в Турции, а не на Дальнем Востоке. По данным агентства «Белта», два борта Ми-8 с площадок Сеферихисар и Кешан Турецкой Республики уже совершили 55 полетов и произвели 158 сбросов воды. Их общий налет составляет более 72 часов.