Россияне стали получать отказы в приеме на работу из-за отсутствия прививки против COVID-19
После введения обязательной вакцинации от коронавируса для некоторых категорий работающих граждан россияне стали чаще получать отказы в приеме на работу из-за отсутствия у них прививки
После введения обязательной вакцинации от коронавируса для некоторых категорий работающих граждан россияне стали чаще получать отказы в приеме на работу из-за отсутствия у них прививки.
Согласно результатам опроса, проведенного сервисом Superjob, с отказать в приеме на работу из-за отказа вакцинироваться столкнулись 11% соискателей. При этом 73% респондентов заявили, что отсутствие прививки никак не повлияло на их трудоустройство, а 16% затруднились с ответом.
Чаще всего с дискриминацией по «прививочному» признаку сталкиваются жители Москвы (15%) и Санкт-Петербурга (9%), сообщает РБК.
Отметим, что частично обязательная вакцинация от коронавируса на сегодняшний день введена в 30 регионах. В основном прививаться обязывают граждан, чья работа предполагает частные контакты с разными людьми.