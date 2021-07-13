13 июля 2021, 10:38
В частной гостинице в Геленджике взорвался газ. Погибли два человека
В Геленджике частной гостинице «Азария» произошел взрыв. Согласно последним данным, в результате происшествия погибли два человека. В больницу с ранениями доставили трех человек, включая ребенка
Фото: newinform.com
В Геленджике частной гостинице «Азария» произошел взрыв. Согласно последним данным, в результате происшествия погибли два человека. В больницу с ранениями доставили трех человек, включая ребенка.
По другим данным, госпитализировано пять человек. Двое находятся в тяжелом состоянии.
В экстренных службах города сообщили РИА Новости, что в частной четырехэтажной гостинице произошел взрыв бытового газа. Утечка газа могла произойти из-за износа инженерных сетей.
Телеграм-канал Life Shot сообщает, что взрыв в гостинице произошел после того, как в магазине на первом этаже здания включили свет. Первый этаж был оснащен антивандальными роллерами, поэтому там мог скопиться газ.