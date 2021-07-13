Отца Ивана Жданова перевели из СИЗО в тюремную больницу
Соратник Алексея Навального Иван Жданов сообщил о переводе своего отца их архангельского СИЗО в тюремную больницу. В своем Twitter Иван Жданов написал, что отец чувствует себя нормально. У него взяли анализы, но диагноз не сообщают
Соратник Алексея Навального Иван Жданов сообщил о переводе своего отца их архангельского СИЗО в тюремную больницу.
В своем Twitter Иван Жданов написал, что отец чувствует себя нормально. У него взяли анализы, но диагноз не сообщают.
Оппозиционер также посетовал на отсутствие связи с отцом, так как система ФСИН-письмо в архангельском изоляторе по-прежнему не работает.
Напомним, что 66-летнего Юрия Жданова обвиняют по статье «Превышение должностных полномочий». Арест отца известного оппозиционера связан с его работой в должности замглавы поселка Искателей в Ненецком АО. По версии следствия, Жданов рекомендовал главе поселка выделить квартиру по договору социального найма местной жительнице, чья семья ранее уже получила жилищную субсидию.
Иван Жданов связывает арест отца со своей оппозиционной деятельностью.