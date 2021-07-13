Ухтинский суд освободил условно-досрочно бывшего главу Коми Владимира Торлопова
Владимир Торлопов, который возглавлял Коми с 2001 по 2010 год, был осужден по делу о создании преступного сообщества и мошенничестве, совершенном в особо крупном размере в составе организованной преступной группы с использованием своего служебного положения
Городской суд Ухты освободил условно-досрочно бывшего главу республики Коми и бывшего сенатора Владимира Торлопова.
Владимир Торлопов, который возглавлял Коми с 2001 по 2010 год, был осужден по делу о создании преступного сообщества и мошенничестве, совершенном в особо крупном размере в составе организованной преступной группы с использованием своего служебного положения.
По версии следствия, глава республики создал и руководил преступным сообществом совместно со своим бывшим заместителем и преемником на посту главы Коми Вячеславом Гайзером и другими чиновниками. Целью преступной группы было похищение государственного имущества. Ущерб по этому делу следствие оценило в 4,5 млрд рублей.
В июне 2019 году Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил Владимира Торлопова к 6,5 годам лишении свободы и штрафу в размере 500 тысяч рублей.
Ранее бывший губернатор направил в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении. Суд учел положительные характеристики Торлопова и решил удовлетворить его прошение. В законную силу решение ухтинского суда пока не вступило.