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Общество
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13 июля 2021, 04:22

В открытый доступ попала база данных клиентов телеграм-бота «Глаз Бога»

База персональных данных клиентов опального телеграм-бота «Глаз Бога» оказалась в открытом доступе. Напомним, что сам бот специализируется на поиске информации по базам данных, утекшим из государственных ведомств

В открытый доступ попала база данных клиентов телеграм-бота «Глаз Бога»
Фото: bestprognozist.ru

База персональных данных клиентов опального телеграм-бота «Глаз Бога» оказалась в открытом доступе. Напомним, что сам бот специализируется на поиске информации по базам данных, утекшим из государственных ведомств.

Издание Readovka сообщает, что в базе клиентов «Глаза Бога» собраны персональные данные 774 тысяч российских, украинских и белорусских пользователей. В базу попали ID в мессенджере, номера телефонов, имена и фамилии.

Напомним, что в начале июля Таганский райсуд Москвы по требованию Роскомнадзора признал незаконной деятельность «клона» телеграм-бота «Глаз Бога». В РКН заявили, что данный сервис нарушал федеральный закон о защите персональных данных. В связи с решением суда администрация Telegram удалила бот и телеграм-канал «Глаз Бога».

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