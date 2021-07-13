В открытый доступ попала база данных клиентов телеграм-бота «Глаз Бога»
База персональных данных клиентов опального телеграм-бота «Глаз Бога» оказалась в открытом доступе. Напомним, что сам бот специализируется на поиске информации по базам данных, утекшим из государственных ведомств
База персональных данных клиентов опального телеграм-бота «Глаз Бога» оказалась в открытом доступе. Напомним, что сам бот специализируется на поиске информации по базам данных, утекшим из государственных ведомств.
Издание Readovka сообщает, что в базе клиентов «Глаза Бога» собраны персональные данные 774 тысяч российских, украинских и белорусских пользователей. В базу попали ID в мессенджере, номера телефонов, имена и фамилии.
Напомним, что в начале июля Таганский райсуд Москвы по требованию Роскомнадзора признал незаконной деятельность «клона» телеграм-бота «Глаз Бога». В РКН заявили, что данный сервис нарушал федеральный закон о защите персональных данных. В связи с решением суда администрация Telegram удалила бот и телеграм-канал «Глаз Бога».