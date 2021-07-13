С портала «Стопкоронавирус.рф» пропали данные об активных больных COVID-19
Сайт «Стопкоронавирус.рф» перестал публиковать статистику активных больных COVID-19 в регионах. Графа «Активные» не отображается с 12 июля. По последним данным за 8 июля активных в России было 423 422 случая
Сайт «Стопкоронавирус.рф» перестал публиковать статистику активных больных COVID-19 в регионах. Графа «Активные» не отображается с 12 июля. По последним данным за 8 июля активных в России было 423 422 случая.
В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили РБК, что в своих ежедневных сводках предоставляют информацию о новых случаях заболевания, в том числе без клинических проявлений, смертях и выписанных гражданах. В штабе также посоветовали уточнить данные об исчезнувшей графе у разработчиков сайта.
АНО «Национальные приоритеты» (разработчик сайта) заявили, что журналисты неправильно истолковывали данные из этой графы, поэтому редакция портала решила убрать колонку «активные случаи» как неинформативную.
Telegram-канал Baza отмечает, что графа с активными случаями коронавируса исчезла после того, как данные оперативного штаба Санкт-Петербурга об активных больных значительно разошлись с информацией властей города. Так, 9 июля оперштаб сообщил о 711 активных больных в северной столице. Одновременно с этим сообщалось, что за сутки выявили 1951 новый случай заражения COVID-19. Более того, сотрудники комитета здравоохранения сообщили «Фонтанке», что в городе было развернуто 11 500 коек для ковидных больных, из которых свободны только 10%.
Власти Петербурга столь значительное расхождение в цифрах комментировать отказались.