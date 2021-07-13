Команда Алексея Навального подала в СКР три жалобы на главу Ростуризма
Команда оппозиционера Алексея Навального направила в Следственный комитет сразу три жалобы на главу Ростуризма Зарину Догузову. Жалобы основаны на расследовании о квартире чиновницы в доме на Садовнической набережной
Команда оппозиционера Алексея Навального направила в Следственный комитет сразу три жалобы на главу Ростуризма Зарину Догузову. Жалобы основаны на расследовании о квартире чиновницы в доме на Садовнической набережной, которую она получила от государства как «нуждающаяся одинокая девушка без детей».
Первая жалоба связана с предоставлением недостоверных сведений в декларации о доходах. Борцы с коррупцией отметили, что Зарина Догузова за 2020 год указала доход в 3,6 млн рублей, «тогда как мы только одежды и украшений насчитали у нее на 30 миллионов».
Во второй жалобе оппозиционеры просят провести проверки по статье о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК) и о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК), так как Догузова не имела права претендовать на социальное жилье, так как нуждающейся не является.
Третья жалоба связана с фальсификацией данных в базе Росреестра, откуда были удалены сведения о владельце квартиры на Садовнической набережной. Вместо данных собственника в базе указано «Запрашиваемые сведения отсутствуют».