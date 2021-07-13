Глава Росприроднадзора добилась удаления ссылок на статьи о своей недвижимости в Ницце
Глава федерального агентства по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) Светлана Радионова воспользовалась законом о «праве на забвение» и добилась удаления из выдачи поисковых систем ссылок на негативные статьи о себе
Глава федерального агентства по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) Светлана Радионова воспользовалась законом о «праве на забвение» и добилась удаления из выдачи поисковых систем ссылок на негативные статьи о себе.
Речь в первую очередь идет о материалах, основанных на расследовании Алексея Навального и его команды о заграничной недвижимости Светланы Радионовой. Ранее борцы с коррупцией обнаружили у нее недвижимость на Лазурном берегу Франции. Официально квартира в Ницце записана на родителей высокопоставленной чиновницы.
По данным «МБХ медиа», при вводе в поисковике «Яндекса» запросов «Светлана Радионова», «Светлана Радионова Франция», «Светлана Радионова Ницца» на странице выдачи появляется сообщение, что «часть результатов поиска скрыта в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 264-ФЗ».
В «Яндексе» пояснили, что основанием для удаления ссылок является недостоверность изложенной в публикациях информации. В свою очередь подтверждением недостоверности данных является соответствующее решение суда. При этом официальной информации о том, что глава Росприроднадзора обращалась в суд из-за публикаций о ее доходах и имуществе, нет.
В расследовании Алексе Навального говорилось, что семья Светланы Радионовой, которая декларирует весьма скромный доход, владеет недвижимостью в Москве и Франции общей стоимостью около 720 млн рублей. Данное расследование вышло после крупной экологической аварии на объекте «Норильского никеля» и выхода статьи в «Новой газете» о том, что Светлана Радионова на место происшествия летала на частном самолете упомянутой компании.
Кроме того в начале июня экозащитники уличили главу Росприроднадзора в распространении недостоверных данных о нефтеразливе под Усинском. В своем обращение к Светлане Радионовой, как руководителю природоохранного ведомства, по поводу утечки из скважины компании «ЛУКОЙЛ-Коми», произошедшей под Усинском в Республике Коми в конце мая, активисты потребовали объяснить, откуда глава Росприроднадзора получила данные, заявив, что вынесенная из-под земли порода не содержит нефти, в то время как анализ, проведенный экологами в независимой лаборатории, показал превышение ПДК по нефтепродуктам более чем в 10 раз.