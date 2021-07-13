Московского мундепа Кетеван Хараидзе перевели из СИЗО под домашний арест
Мосгорсуд смягчил меру пресечения муниципальному депутату Тверского района столицы Кетеван Хараидзе, которую обвиняют в мошенничестве. Политика перевели из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщил в Facebook адвокат мундепа Михаил Бирюков
Фото: YouTube
Мосгорсуд смягчил меру пресечения муниципальному депутату Тверского района столицы Кетеван Хараидзе, которую обвиняют в мошенничестве. Политика перевели из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщил в Facebook адвокат мундепа Михаил Бирюков.
Напомним, что Следственный комитет обвинил Кетеван Хараидзе в мошенничестве. Сначала она проходила по этому делу как свидетель, а затем стала обвиняемой. Оперативники в ходе обысков изъяли у мундепа смартфон, компьютер и наличные деньги на общую сумму 10 тысяч рублей.
Задержали Хараидзе после того, как она объявила о планах выдвинуться в депутаты Госдумы.
Примечательно, что суд смягчил мундепу меру пресечения после того, как вышел срок выдвижения кандидатов в депутаты Госдумы.