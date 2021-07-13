Политолог Федор Крашенинников покинул Россию и переехал в Литву
Политолог и журналист из Екатеринбурга Федор Крашенинников уехал из России. В своем Facebook он сообщил, что переехал в Литву и сейчас живет в Вильнюсе. Журналист добавил, что в Европе он планирует оставаться «в обозримом будущем»
Политолог и журналист из Екатеринбурга Федор Крашенинников уехал из России. В своем Facebook он сообщил, что переехал в Литву и сейчас живет в Вильнюсе. Журналист добавил, что в Европе он планирует оставаться «в обозримом будущем».
Федор Крашенинников пояснил, что первоначально речь шла о кратковременном отъезде в другую страну, однако нынешняя политическая ситуация в России «намекает, что спешить домой не стоит».
Телеканалу «Дождь» политолог рассказал, что решил покинуть Россию еще в августе 2020 года, после того как освободился из-под административного ареста. Арест ему назначили за оскорбление судей Конституционного суда в Telegram.
Политолог отметил, что после отравления и последующего ареста Алексея Навального в России началась репрессивная кампания. Людей привлекают к ответственности даже за отдаленное отношение к организациям оппозиционера, которые в июле были признаны экстремистскими.