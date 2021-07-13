СКР проверит действия экипажа авиакомпании «Россия» после инцидента с открытием аварийного выхода
Следственный комитет по Москве после резонансного инцидента с открытием пассажиром аварийного выхода в самолете из-за духоты проверит действия экипажа авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»)
Следственный комитет по Москве после резонансного инцидента с открытием пассажиром аварийного выхода в самолете из-за духоты проверит действия экипажа авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»).
Представитель ведомства сообщил, что следователи дадут правовую оценку как действиям мужчины, так и действиям сотрудников авиакомпании, которые допустили длительное нахождение пассажиров рейса Москва – Анталья в самолете без кондиционера в 30-градусную жару.
Инцидент в московском аэропорту «Шереметьево» произошел в ночь на 11 июля. Рейс в Анталью задерживался, а пассажиры находились в самолете без кондиционера. Взрослые и дети жаловались на плохое самочувствие из-за духоты, однако сотрудники «России» на жалобы не реагировали. Тогда один из пассажиров решил открыть аварийный выход, после чего произошел автоматический выброс надувного трапа.
В итоге пассажиров пришлось вывести из этого самолета в связи с заменой борта. Примерно через 4 часа рейс вылетел в Анталью. Мужчина, открывший аварийный выход, улетел вместе с остальными пассажирами, однако авиакомпания намерена взыскать с него издержки.