Мосгордума предложила увеличить количество судебных участков. Судей в столице не хватает
Мосгордума внесла на рассмотрение Госдумы законопроект об увеличении числа судебных участков в столице. Городские депутаты считают, что Москва нуждается в дополнительных 33 судебных участках (сейчас их 438)
Мосгордума внесла на рассмотрение Госдумы законопроект об увеличении числа судебных участков в столице. Городские депутаты считают, что Москва нуждается в дополнительных 33 судебных участках (сейчас их 438).
По действующему законодательству судебные участки открываются из расчета один участок на 15-23 тысяч человек. В Москве за последние 11 лет численность населения выросла на 9,2% (до 12,7 млн человек). В Мосгордуме подсчитали, что на один судебный участок сейчас приходится 28,9 тысячи жителей столицы, но это без учета иногородних граждан и мигрантов, сообщает Znak.com.
Московские депутаты отмечают, что из-за высокой плотности населения столичные судьи сильно перегружены. Так, мировые судьи за последние годы рассмотрели в 4,7 раз больше дел (всего 1,6 млн дел), а их численность осталась неизменной. В среднем мировой судья рассматривает 367,7 дел в месяц.
Рост нагрузки плохо сказывается на качестве рассмотрения каждого дела, констатируют в московском парламенте.