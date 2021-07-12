Краснодарские власти обязали вакцинироваться даже туристов, приехавших на один день
Власти Краснодарского края распространили требование об обязательной вакцинации туристов даже на тех граждан, которые планируют приехать всего на один день
Власти Краснодарского края распространили требование об обязательной вакцинации туристов даже на тех граждан, которые планируют приехать всего на один день.
В Министерстве курортов и туризма подтвердили агентству ТАСС, что соответствующее постановление главы Кубани Вениамина Кондратьева не регламентирует срок, на который будут останавливаться в отелях туристы, поэтому требование об обязательной вакцинации распространяется даже для тех, кто заселился всего на один день.
Напомним, что с 1 августа краснодарские отели и санатории имеют право заселять только привитых от коронавируса туристов. Непривитых отдыхающих обязали вакцинироваться первым компонентом в течение трех суток после прибытия. В случае отказам им грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.
До 1 августа туристы еще смогут заселяться не только по сертификатам о вакцинации, но и по отрицательному ПЦР-тесту на коронавирус.