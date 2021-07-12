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Бизнес
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12 июля 2021, 18:11

Борис Титов отказался возвращать беглых бизнесменов из-за позиции генпрокуратуры

Уполномоченный по правам предпринимателей при президенте РФ Борис Титов сообщил, что прекратил работать над возвращением в Россию бизнесменов, которые в разное время переехали жить за границу из-за уголовного преследования на родине

Борис Титов отказался возвращать беглых бизнесменов из-за позиции генпрокуратуры

Уполномоченный по правам предпринимателей при президенте РФ Борис Титов сообщил, что прекратил работать над возвращением в Россию бизнесменов, которые в разное время переехали жить за границу из-за уголовного преследования на родине.

Борис Титов пояснил, что больше не работает с так называемым «лондонским списком» из-за отсутствия со стороны Генпрокуратуры гарантий того, что после возвращения бизнесмены не будут сразу же арестованы.

Бизнес-омбудсмен направил президенту Владимиру Путин доклад, в котором сообщил, что сейчас процесс возвращения предпринимателей прекращен в связи с позицией Генпрокуратуры, «декларирующей отсутствие возможности гарантировать неприменение в отношении прибывающих в Россию предпринимателей в качестве меры пресечения заключения под стражу».

Омбудсмен также отметил, что к нему за помощью обратились 136 человек, которые ранее занимались бизнесом в России, но были вынуждены переехать за границу из-за проблем с правоохранительными органами. Вернуть домой удалось лишь 12 человек. В отношении двоих их них уголовные дела были прекращены, а пятеро получили условные сроки.

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