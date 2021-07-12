В Петербурге умерших от коронавируса будут бесплатно хоронить на кладбищах, потому что крематорий не справляется
Бесплатное погребение позволит снизить нагрузку с петербургского крематория, который работает «в полную мощность. Все 14 печей задействованы, но вместо 120 человек туда везут по 360 ежедневно
Петербургские компании, которые обслуживают кладбища, пообещали бесплатно хоронить умерших от коронавирусной инфекции. Соответствующее решение было принято по итогам заседания Ассоциации предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона.
Бесплатное погребение позволит снизить нагрузку с петербургского крематория, который работает «в полную мощность».
«Все 14 печей задействованы, но вместо 120 человек туда везут по 360 ежедневно, хотя сейчас и пошло снижение», - сообщил глава Ассоциации Валерий Ларькин, слова которого приводит «Фонтанка».
Похоронные компании для решения проблемы решили снизить цены на свои услуги. Так, родственникам умершего придется заплатить только за гроб и венки. Погребение и транспортировка будут бесплатными.