12 июля 2021, 16:45
Россиян предупредили об ответственности за распространения фейк-ньюс о вакцинации
В сообщении группы отмечается, что если в первую волну COVID-19 россияне часто штрафовались за распространение фейк-ньюс о коронавирусе, то сейчас правоохранители следят за тем, что граждане говорят о вакцинах
Фото: vse-zdes.forum2x2.ru
Правозащитная группа «Агора» предупредила граждан об ответственности за распространение ложной информации о вакцинации против коронавируса.
В сообщении группы отмечается, что если в первую волну COVID-19 россияне часто штрафовались за распространение фейк-ньюс о коронавирусе, то сейчас правоохранители следят за тем, что граждане говорят о вакцинах.
« Мы не исключаем, что теперь активное внимание полиции и Следственного комитета будет приковано именно к постам о вакцинации», - отметили в «Агоре».
Правозащитники привели в пример недавний случай, когда против жительницы Челябинска было возбуждено административное дело из-за поста в соцсети о том, что сейчас в больницах якобы находятся на лечении 80% привитых пациентов.