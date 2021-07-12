На Кубе тысячи граждан вышли на улицы с требованием предоставить им доступ к вакцинам против COVID-19
На Кубе начались массовые протесты против диктатуры и коммунистического правительства. Протесты были зарегистрированы в 20 городах острова, а на улицы вышли тысячи кубинцев
На Кубе начались массовые протесты против диктатуры и коммунистического правительства. Протесты были зарегистрированы в 20 городах острова, а на улицы вышли тысячи кубинцев.
Агентство Reuters и издание El Mundo сообщают, что участники протестных акций требовали отставки президента страны Мигеля Диас-Канеля, а также потребовали соблюдения своих экономических и политических свобод и доступа к вакцинам против коронавирусной инфекции. Люди жаловались, что на Кубе нет ни продуктов, ни лекарств, а все необходимое им приходится покупать в валютных магазинах.
В Гаване на митинге были замечены автомобили правоохранительных органов с пулеметами, а участники протеста скандировали «Мы не боимся!».
Президент Мигель Диас-Канель обвинил в «подогревании» обстановки на острове власти США и призвал своих сторонников выйти на улицу, чтобы противостоять оппозиции и контрреволюционным наемникам, сообщает издание Наше время.