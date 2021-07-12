Ростовский избирком потратит 2,2 млн рублей на агитационные ролики в TikTok
В техническом задании говорится, что исполнитель должен предоставить ростовскому избиркому «комплекс услуг по размещению информационных материалов в TikTok с соблюдением требований законодательства РФ»
Избирательная комиссия Ростовской области выделила 2,2 млн рублей на размещение агитационных роликов в соцсети TikTok.
В техническом задании говорится, что исполнитель должен предоставить ростовскому избиркому «комплекс услуг по размещению информационных материалов в TikTok с соблюдением требований законодательства РФ». Ролики размещаются в целью привлечения избирателей на сентябрьские выборы, «популяризация важности их участия в выборах» и «ответственности за свой голос», сообщает портал «Кавказ.Реалии» (включено в реестр иностранных агентов).
От подрядчика требуется создать рекламный кабинет в TikTok, а сами ролики будет отправлять избирком. В задачи исполнителя также входит адаптация этих роликов для соцсети.
Таргет необходимо настраивать только на Ростовскую область, чтобы ролики видели мужчины и женщины старше 18 лет. По условиям контракта, агитационные ролики ростовского избиркома должны до начала голосования увидеть 11 млн человек, сообщает Znak.com.